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برلمان

نائب الجيزة: إهمال العنصر البشري السبب الرئيسي في حادث البدرشين

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:54 ص
حادث البدرشين
حادث البدرشين
أحمد أيمن
استنكر النائب أحمد عبدالدايم، عضو مجلس النواب عن الجيزة، حادث قطار البدرشين الذي وقع في المحافظة بمنطقة حوش محطة المرازيق، وأسفر عن إصابة 55 شخصًا حتى الآن، مطالبا بضرورة محاسبة المسئولين عن الحادث خاصة في ظل تكرار مثل هذه الحوادث.

وأوضح عبدالدايم في تصريحات خاصة، أن الإهمال البشري يعد السبب الرئيسي في حادث البدرشين وغيره من الحوادث، مؤكدا على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال النقل خاصة السكة الحديد فالحديث عن التطوير ليس مقتصرا على الجانب المادي فقط من عربات وخطوط سكة حديد ومزلقانات ولكن يشمل الجانب البشري أيضا وهو ما يجب أن تنتبه إلى الحكومة لوقف نزيف الحوادث.

وأشار نائب الجيزة، إلى أن البرلمان سيتابع آخر تطورات الحادث وسيتم استدعاء المسئولين بالنقل لبحث الأزمة والعمل على وضع خطة متكاملة لتطوير القطاع، متمنيا الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين.

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