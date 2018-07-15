نائب الشرابية يحصل على موافقة العدل بإنشاء مكتب توثيق بالدائرة

حصل النائب عمر وطنى عضو مجلس النواب بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، على موافقة وزارة العدل بإنشاء مكتب توثيق شهر عقاري يخدم أبناء حى الزاوية الحمراء.



وجاء رد مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، أنه لا مانع على إنشاء فرع جديد بحى الزاوية الحمراء، وصدور قرار تخصيص من محافظة القاهرة لمبنى الحزب، وتم استلام المبنى من قبل اللجنة المشكلة من وزارة العدل وسوف يتم تجهيز المقر المذكور.



وقال وطنى في بيان له، إن قرار إنشاء مكتب جديد لشهر العقاري، جاء بعد جهود حثيثة قام بها على مدار عامين ، لنيل الموافقة، لافتا إلى أن قرار إنشاء مكتب جديد لشهر العقاري، من شأنه أن يساهم في تخفيف العبء الواقع على عاتق المواطنين، الذين يبقون لساعات طويلة في طوابير لا تنتهي، وأن مكتب التوثيق الحالي يخدم أكثر من 5 آلاف مواطن يوميا ويقع فى خارج الدائرة.



وأكد النائب، أنه حريص كل الحرص على رفع المعاناة الواقعة على عاتقهم، والعمل على تخفيفها، من خلال تطوير أداء المصالح الحكومية القائمة، أو إنشاء مصالح جديدة، لتحسين أداء الخدمات الحكومية المقدمة لهم، حتى وإن تتطلب الأمر توفيرها من خلال الجهود الذاتية.