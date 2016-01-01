ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الرابع مكرر بالثانوية العامة: ربنا كرمني عشان أمي

السبت 14/يوليه/2018 - 10:35 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال محمود محمد بديوي، حاصل على المركز الرابع مكرر أدبي بالثانوية العامة، إن نجاحه بسبب والدته.

وأضاف الطالب الرابع بالثانوية العامة: "ربنا أعلم بظروفنا، وكنت بذاكر زي أي حد ولكن ربنا وفقني وكرمني عشان أمي".

وتابع في مداخلة هاتفية لبرنامج "راي عام" على قناة "TEN"، السبت: "كنت في 3 إعدادي، والدتي أرادت دخولي تمريض، ولكن خضت تجربة الثانوية العامة عشان أعرف في اللغة والأدب، وربنا كرمني وطلعت من الأوائل".

وأردف: "أمي فرحت كثير، وهي مش مصدقة لحد دلوقتي تفوقت، وربنا كرمني عشان هي رعتني مع أخواتي بعد وفاة والدي"، مضيفًا: "ميولي دخول كلية ألسن ولكن لم أتخذ القرار النهائي حتى الآن".

ترشيحاتنا

صاروخ روسيا الفتاك يخرج إلى العلن ويهدد الولايات المتحدة

المتهمون باغتصاب ربة منزل بكفر شكر: استغلينا وجودها وخطفناها للتعدى عليها .. المجنى عليها مطلقة وحسنة السمعة وحامل في الشهر الثالث والنيابة تأمر بحبسهم

أحمد موسى: سأقاضي من يزيفون صفحات باسمي على مواقع التواصل

شاهد.. رعونة ترامب تسبب مواقف محرجة لملكة بريطانيا

قائمة الرؤساء الحضور في نهائي كأس العالم .. بينهم عرب

العثور على جثة ملاكم بريطاني واعد في جزيرة يونانية .. صور

اهداف مباراة انجلترا وبلجيكا بكاس العالم 2018

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و5 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

السعودية تتخذ قراراً عاجلاً بخصوص الفتاة المتحرشة في سوق عكاظ

وليد فواز يعلن انفصاله عن مي سليم بعد زواجهما بأيام

لواء سابق: خاطفو طفل الشروق أجروا مني الفيلا بـ 10 آلاف جنيه شهريا

لاعب فرنسا يغادر مؤتمر لقاء كرواتيا بسبب خطأ في اسمه..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين كيت وميجان بسبب إطلالات نهائي بطولة ويمبلدون

إبراهيم حجازى أول الحضور فى عزاء‎ والد زوجة شوبير.. صور

25 صورة من الكنز الأثري الجديد المكتشف في سقارة

الأولى مكرر بالثانوية الأزهرية: الرسول مثلي الأعلى

الأول بالثانوية الأزهرية: كنت بذاكر 6 ساعات ونفسي أبقى دكتور في الجامعة

فيديو

خبير علاقات دولية: على الدول العربية تقديم الدعم للعراق.. فيديو
متحدث الرئاسة: إنشاء أماكن رياضية جديدة وعودة الساحات الشعبية
التموين: قيمة زيادة سعر السولار والبنزين على الكيلو تصل إلى 5 مليمات
أحمد موسى: سأقاضي من يزيفون صفحات باسمي على مواقع التواصل
أحمد خالد: اختراع جهاز ثابت يجمع بيانات عن حالة المياه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟