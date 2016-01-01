الرابع مكرر بالثانوية العامة: ربنا كرمني عشان أمي

قال محمود محمد بديوي، حاصل على المركز الرابع مكرر أدبي بالثانوية العامة، إن نجاحه بسبب والدته.



وأضاف الطالب الرابع بالثانوية العامة: "ربنا أعلم بظروفنا، وكنت بذاكر زي أي حد ولكن ربنا وفقني وكرمني عشان أمي".



وتابع في مداخلة هاتفية لبرنامج "راي عام" على قناة "TEN"، السبت: "كنت في 3 إعدادي، والدتي أرادت دخولي تمريض، ولكن خضت تجربة الثانوية العامة عشان أعرف في اللغة والأدب، وربنا كرمني وطلعت من الأوائل".



وأردف: "أمي فرحت كثير، وهي مش مصدقة لحد دلوقتي تفوقت، وربنا كرمني عشان هي رعتني مع أخواتي بعد وفاة والدي"، مضيفًا: "ميولي دخول كلية ألسن ولكن لم أتخذ القرار النهائي حتى الآن".