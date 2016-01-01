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أخبار العالم

ماكرون يشارك في عرض عسكري بالشانزليزيه لإحياء يوم الباستيل

السبت 14/يوليه/2018 - 10:32 م
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
رويترز
يحتفل الفرنسيون اليوم السبت بيوم الباستيل بعرض عسكري في باريس ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون، آملين أن يستمر الاحتفال غدا الأحد الذي سيشهد نهائي كأس العالم لكرة القدم بين المنتخبين الفرنسي والكرواتي في روسيا.

ووقف ماكرون على سيارة عسكرية تحيطها الدراجات النارية ويرافقه موكب من الخيالة، وتحرك الموكب عبر شارع الشانزليزيه الأكثر شهرة في باريس، وحيا جمهور يقدر بالمئات ماكرون خلال ثاني مشاركة له كرئيس في العرض العسكري الذي يقام بمناسبة يوم الباستيل.

ويوم الباستيل هو ذكرى اقتحام سجن في عام 1789 يشكل حدثا رئيسيا في الثورة الفرنسية.

ودعا ماكرون هذا العام زعيمي اليابان وسنغافورة، وهما البلدان الآسيويان اللذان تجمعهما شراكة استراتيجية قديمة مع فرنسا، لحضور الاحتفال.

وحضر وزير خارجية اليابان تارو كونو نيابة عن رئيس الوزراء شينزو آبي الذي تخلف ليتعامل مع الفيضانات المميتة في بلده.

وضم العرض الذي استمر أكثر من ساعتين نحو 4200 جندي و220 مركبة ونحو مئة طائرة. وشارك فيه جنود من اليابان وسنغافورة كضيوف شرف.

ونشرت فرنسا نحو 110 آلاف من أفراد الأمن من أجل احتفالات يوم الباستيل ونهائي كأس العالم.

ومن المتوقع أن يخرج مئات الآلاف إلى الشوارع من باريس حتى أصغر القرى، كما يرجح أن تستمر الاحتفالات حتى مساء غد الأحد إذا فازت فرنسا بكأس العالم لثاني مرة في تاريخها.

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