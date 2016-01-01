المركزي: تراجع صافي الأصول المحلية للبنوك لـ422.64 مليار جنيه

تراجع صافي الأصول المحلية للبنوك بنهاية مارس الماضي إلي 422.64 مليار جنيه مقابل439.95 مليار جنيه في فبراير السابق له بفارق 17.31 مليار جنيه ومقارنة بـ 449.95 مليار جنيه في يناير السابق لهما بفارق 10 مليارات جنيه.



وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن صافي المطلوبات من الحكومة لبنود (الأوراق المالية، التسهيلات الإئتمانية، ودائع) بقيمة 636.9 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 676.35 مليار جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ693.81 مليار جنيه في يناير السابق له.



وبلغ صافي المطلوبات من البنوك بنحو 212.843 مليار جنيه مقابل 179.44 مليار جنيه في فبراير الماضي ومقارنة بـ 169.3 مليار جنيه في يناير 2018.