اليوم.."إيطاليا .. جمال المعرفة" بمعرض مكتبة الإسكندرية

يفتتح مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، اليوم، الأحد، معرض "إيطاليا: جمال المعرفة"، والذي يأتي بتعزيز وتمويل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، وبمساهمة من المجلس القومي للبحوث (CNR) بالإضافة إلى أربعة متاحف علمية إيطالية ذات أهمية دولية وهم: مؤسسة شيتا ديلا شينزا بنابولي، متحف جاليليو بفلورنسا، متحف ترينتو للعلوم، والمتحف الوطني للعلوم والتكنولوجيا بميلانو.



يُعد المعرض فرصة للتعرف على النبوغ الحالي والناشئ بالأراضي الإيطالية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، حيث يتناول العلاقة بين البحث العلمي والابتكار ونوعية الحياة؛ خاصة فيما يتعلق بنمط الحياة الإيطالية، كذلك يندرج تحت ذلك الموضوع العام عدد من الموضوعات الفرعية وهي البيئة، الغذاء، الصحة، الثقافة والتراث الثقافي والفضاء.



كما يمكن من خلال المعرض اكتشاف إسهامات نُظم البحث والابتكار الإيطالية في التعريف الوطني والدولي لإمكانات جديدة من الرفاهية والوعي الثقافي والعلمي والاجتماعي؛ والتي تصب في مصلحة جميع المواطنين ومختلف مكونات المجتمع.



ومن المقرر أن يفتتح المعرض في تمام الساعة الثانية ظهرًا بساحة الحضارات بالمكتبة، ويستمر حتى الأحد الموافق 22 يوليو 2018.