تنسيق الثانوية 2018..تعرف على الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى

مع اقتراب بدء التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد وانطلاق المرحلة الأولى للتنسيق، يتسأل طلاب الثانوية العامة عن الحد الأدنى للقبول بالكليات لمعرفة فرصهم في الانضمام لكليات الجامعات الحكومية أو الانضمام للجامعات الخاصة.



وينشر موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات في مصر، وذلك في إطار الخدمة الطلابية الذي يقدمها الموقع بتنسيق العام الجامعي 2018/2019.



ويبلغ عدد الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات 24 جامعة وهم: "جامعة مصر الدولية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، جامعة 6 أكتوبر، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة الأهرام الكندية، الجامعة الألمانية في مصر، الجامعة الفرنسية في مصر، جامعة المستقبل، جامعة فاروس".



بالإضافة إلى "جامعة سيناء، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، جامعة الدلتا، جامعة النهضة، جامعة العاشر من رمضــان، الجامعة الروسية، جامعة هليوبوليس، جامعة بدر، الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني، جامعة نيو جيزة، الجامعة العربية المفتوحة بمصر، جامعة حورس، جامعة دراية، الجامعة المصرية الصينية".



وهناك جامعات مؤسسة طبقا لإتفاقيات مشتركة أو قانون خاص ويوجد في مصر 5 جامعات وهم: "جامعة النيل، جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، الأكاديمية العربية لعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا".



وكان المجلس الأعلى الجامعات الخاصة والأهلية أعلن الحد الأدنى للتقدم للطلاب المصريين على النحو التالى: 95% الطب البشرى، 90% كليات (طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى)، 80% الهندسة، 70% كليتى (الفنون التطبيقية/ العلوم الطبية التطبيقية)، و 70% كليتى (علوم الحاسب/ التكنولوجيا الحيوية)، 65% كليات (الاقتصاد والعلوم السياسية/ الإدارة/ اللغات والترجمة/ الإعلام)، 55% باقى الكليات.



كما تشمل قواعد التنسيق والقبول أيضًا مراعاة أن يقدم الطالب صورة معتمدة وموثقة من المستندات والشهادات الحاصل عليها عند التقدم للجامعة التى يرغب فى الالتحاق بها، مرفق بها ايصال من مكتب التنسيق الرئيسى يفيد باستلام المكتب لأصول الشهادات والمستندات.