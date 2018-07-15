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برلمان

نائب عن إنشاء المناطق الخدمية: تدل على وعي القيادة باحتياجات المواطن

الأحد 15/يوليه/2018 - 04:01 ص
البرلمان
البرلمان
عبد الرحمن سرحان
قال النائب علاء والى، عضو مجلس النواب، إن إنشاء مدينة خدمية متكاملة يعكس مدى وعي الإدارة السياسية باحتياجات المواطنين وما يعانون منه من مشاكل، مشيرا إلى أنها تدعم من مسألة الاستقرار المجتمعي بشكل أكبر.

وأضاف "والي" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" بأن الدولة تنتهج طريق المدن الخدمية وتركيز الخدمات فى مكان واحد، حتى لا يكون هناك مشقة على المواطنين، وهذا يتضح فى العاصمة الإدارية الجديدة، إذ ستكون جميع الوزارات والمنشآت الإدارية بها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مساحة 60 فدان كافية لإنشاء منطقة خدمية بالمحافظات، لاسيما التي تعاني من عدم وجود ظهير صحراوي بها، وبالتالى ستكون المدينة بمثابة نافذة لها لإقامة منشآت لا تستطيع إقامتها.

كان السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأنه الرئيس السيسي وجه، خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، اليوم، بإقامة مناطق خدمية متكاملة في أنحاء مختلفة من الجمهورية على مساحة حوالي 60 فدانًا للمنطقة الواحدة، وتضم كل منها ناديًا رياضيًا، ودور عبادة، ومدرسة، ومجمعًا طبيًا، ومركزًا تجاريًا وترفيهيًا، ومجمعًا للخدمات الإدارية والحكومية، وذلك على نحو يوفر التكامل بين هذه المنشآت وإتاحة استخدام مرافقها في أكثر من نشاط مشترك.

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