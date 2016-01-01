حملة تموينية لضبط الأسواق في البحيرة.. صور

نفذت إدارة تموين مركز أبو المطامير برئاسة المهندس احمد جمدة مدير حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والتصدى لتجار السوق السوداء بتوجيهات المهتدس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي والطب البيطرى برئاسة الدكتور حسنى عباسى.



وأسفرت عن :ضبط 15500 خرز إلعاب و2320 صاروخ و11 شمروخ 8 طلقات باحد المكتبات بأبو المطامير بالإضافة إلى ضبط 2781 قطعة حلوة منتهية الصلاحية و125 كجم لحوم غير صالحة للأستهلاك الادمى و4 كجم كبده منتهية الصلاحية بأحد المطاعم .



كما تمكنت الحملة من ضبط 2طن أسمدة مدعمة خاص بالجمعيات بأحد محلات بيع المبيدات الزراعية ، 100 كجم سكر تموينى و6 زجاجات زيت تموينى تم تجميعهم من السوق السوداء داخل احد المحلات ، 600 زجاجة خل مجهولة المصدر.