ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

ترامب الأول بين زعماء في المتابعة على تويتر.. و6 دول بلا حسابات

السبت 14/يوليه/2018 - 10:32 م
صدى البلد
نهى حمدي
يحرص أغلب القادة حول العالم على تنشيط حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للتواصل مع شعوبهم بشكل أقرب. 

وأوضحت دراسة أجرتها شركة "بورسون كون آند وولف" المتخصصة بالإعلام والعلاقات العامة، أن القادة الأكثر نشاطًا على موقع التواصل "تويتر" والذين يتمتعون بعدد كبير من المتابعين جاء في مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبة الأولى بين قادة العالم بعدد متابعين أكثر من 53 مليون متابع ليصبح هو القائد العالمي الأكثر متابعة على "تويتر"، ليتخطى بذلك عدد متابعين البابا فرنسيس ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي وجاء في المرتب الثانية البابا فرنسيس الذي أصبح الثاني عالميا مع أكثر من 47 مليون متابع لحساباته في تسع لغات، ومن بعده رئيس الوزراء الهندي في المرتبة الثالثة والرابعة مع 42 مليون متابع لحسابه الشخصي، و26 مليون متابع لحسابه الرسمي.

وبالنسبة لقادة أوروبا جاءت في المقدمة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والتي يتابعها أكثرمن خمسة ملايين متابع لحسابها، يليها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أكثر من ثلاثة ملايين الذي ارتفع عدد متابعيه بمعدل ثلاثة أضعاف منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في مايو 2017.

وبالنسبة للدول العربية تصدرت ملكة الأردن رانيا، في حين يتابعها أكثر من عشرة ملايين شخص، يأتي بعدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء بـ 9 ملايين متابع. 

وعلى الرغم من أن أغلب دول العالم لها حسابات على "تويتر" إلا أن هناك دولا لم تقدم على هذه الخطوة، وهم حكومات ست دول فقط هي لاوس وموريتانيا ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وسوازيلاند وتركمانستان

ترشيحاتنا

شاهد.. حقيقة صور زفاف شيرى عادل و معز مسعود

مي سليم ووليد فواز.. قصة 25 يوم حب تنتهي بالصدمة .. صور

سر علاقة أيمن نور برئيس مصلحة الجمارك المتهم بالرشوة

العثور على جثة ملاكم بريطاني واعد في جزيرة يونانية .. صور

صاروخ روسيا الفتاك يخرج إلى العلن ويهدد الولايات المتحدة

مفاجأة.. محمد صلاح خارج المنافسة على جائزة الكرة الذهبية

مصطفى فتحي يصفع مرتضى منصور ويرفض الانتقال لـ بيراميدز

25 صورة من الكنز الأثري الجديد المكتشف في سقارة

أحمد موسى: سأقاضي من يزيفون صفحات باسمي على مواقع التواصل

تعرف على من تطبق الضريبة العقارية والمعفيين منها

في الإسكندرية.. أول محضر في البيض الصيني

رئيسة كرواتيا: مليون تأشيرة مجانية لزيارة البلاد حال الفوز بكأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين كيت وميجان بسبب إطلالات نهائي بطولة ويمبلدون

إبراهيم حجازى أول الحضور فى عزاء‎ والد زوجة شوبير.. صور

25 صورة من الكنز الأثري الجديد المكتشف في سقارة

الأولى مكرر بالثانوية الأزهرية: الرسول مثلي الأعلى

الأول بالثانوية الأزهرية: كنت بذاكر 6 ساعات ونفسي أبقى دكتور في الجامعة

فيديو

محافظ الجيزة: افتتاح نفق النهضة كاملاً نهاية أكتوبر المقبل.. فيديو
خبير علاقات دولية: على الدول العربية تقديم الدعم للعراق.. فيديو
متحدث الرئاسة: إنشاء أماكن رياضية جديدة وعودة الساحات الشعبية
التموين: قيمة زيادة سعر السولار والبنزين على الكيلو تصل إلى 5 مليمات
أحمد موسى: سأقاضي من يزيفون صفحات باسمي على مواقع التواصل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟