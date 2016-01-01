ترامب الأول بين زعماء في المتابعة على تويتر.. و6 دول بلا حسابات



وأوضحت دراسة أجرتها شركة "بورسون كون آند وولف" المتخصصة بالإعلام والعلاقات العامة، أن القادة الأكثر نشاطًا على موقع التواصل "تويتر" والذين يتمتعون بعدد كبير من المتابعين جاء في مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبة الأولى بين قادة العالم بعدد متابعين أكثر من 53 مليون متابع ليصبح هو القائد العالمي الأكثر متابعة على "تويتر"، ليتخطى بذلك عدد متابعين البابا فرنسيس ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي وجاء في المرتب الثانية البابا فرنسيس الذي أصبح الثاني عالميا مع أكثر من 47 مليون متابع لحساباته في تسع لغات، ومن بعده رئيس الوزراء الهندي في المرتبة الثالثة والرابعة مع 42 مليون متابع لحسابه الشخصي، و26 مليون متابع لحسابه الرسمي.



وبالنسبة لقادة أوروبا جاءت في المقدمة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والتي يتابعها أكثرمن خمسة ملايين متابع لحسابها، يليها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أكثر من ثلاثة ملايين الذي ارتفع عدد متابعيه بمعدل ثلاثة أضعاف منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في مايو 2017.



وبالنسبة للدول العربية تصدرت ملكة الأردن رانيا، في حين يتابعها أكثر من عشرة ملايين شخص، يأتي بعدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء بـ 9 ملايين متابع.



وعلى الرغم من أن أغلب دول العالم لها حسابات على "تويتر" إلا أن هناك دولا لم تقدم على هذه الخطوة، وهم حكومات ست دول فقط هي لاوس وموريتانيا ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وسوازيلاند وتركمانستان



يحرص أغلب القادة حول العالم على تنشيط حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للتواصل مع شعوبهم بشكل أقرب.