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اقتصاد

اليوم.. المالية تبيع أذون خزانة بـ16.25 مليار جنيه

الأحد 15/يوليه/2018 - 04:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
تطرح وزارة المالية اليوم الأحد أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما بـ16.25 مليار جنيه.

وذكر جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري انه تقرر بيع أجل 91 يوما بـ 8.25 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 8.25 مليار.

وتسعي وزارة المالية للاقتراض من البنوك علي مدار الأسبوع الجاري لدعم الموازنة العامة بنحو 36 مليار جنيه عبر 3 طروحات من أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوع الجاري.

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