اليوم.. المالية تبيع أذون خزانة بـ16.25 مليار جنيه

تطرح وزارة المالية اليوم الأحد أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما بـ16.25 مليار جنيه.



وذكر جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري انه تقرر بيع أجل 91 يوما بـ 8.25 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 8.25 مليار.



وتسعي وزارة المالية للاقتراض من البنوك علي مدار الأسبوع الجاري لدعم الموازنة العامة بنحو 36 مليار جنيه عبر 3 طروحات من أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوع الجاري.

