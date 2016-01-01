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أخبار العالم

الجمارك السعودية ترحب بحجاج بيت الله الحرام.. صور

السبت 14/يوليه/2018 - 10:30 م
صدى البلد
رحبت الجمارك السعودية بالحجاج من جميع انحاء العالم عبر حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" .

وأشارت الجمارك السعودية عبر صفحتها الرسمية في تغريدة إلى سعادتها لكونها جزء من حدث استقبال الحجاج ومساعدتهم في تيسير أمورهم بالمملكة.

تضمنت التغريدة "‏وفي كل عام ‎#السعودية_ترحب_بالعالم وتسعد بخدمة الحجاج، ونحن في ‎#الجمارك_السعودية رجال ونساء نفخر بكوننا جزء من هذا الحدث".
الجمارك السعودية ترحب بحجاج بيت الله الحرام.. صور
الجمارك السعودية ترحب بحجاج بيت الله الحرام.. صور
الجمارك السعودية ترحب بحجاج بيت الله الحرام.. صور
الجمارك السعودية ترحب بحجاج بيت الله الحرام.. صور

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