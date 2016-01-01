الجمارك السعودية ترحب بحجاج بيت الله الحرام.. صور

رحبت الجمارك السعودية بالحجاج من جميع انحاء العالم عبر حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" .



وأشارت الجمارك السعودية عبر صفحتها الرسمية في تغريدة إلى سعادتها لكونها جزء من حدث استقبال الحجاج ومساعدتهم في تيسير أمورهم بالمملكة.



تضمنت التغريدة "‏وفي كل عام ‎#السعودية_ترحب_بالعالم وتسعد بخدمة الحجاج، ونحن في ‎#الجمارك_السعودية رجال ونساء نفخر بكوننا جزء من هذا الحدث".