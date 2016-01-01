خبير علاقات دولية: على الدول العربية تقديم الدعم للعراق.. فيديو

أكد عبد المطلب النقيب، أستاذ العلاقات الدولية، على ضرورة قيام الدول العربية ومن بينها مصر بتقديم الدعم للعراق.



وأضاف " النقيب " في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، أن مصر تدعم الموقف العروبي في العراق أمام التيار الثاني القادم من إيران، مطالبا الدول العربية بتقديم الدعم العراق في مشاريعه وضخ الإمكانات فيه من أجل إعادة الإعمار والبناء خاصة في المناطق التي احتلها تنظيم داعش الإرهابي، حتى تعود ثقة المواطن العراقي في الحاضنة العربية".



وتابع:" الولايات المتحدة الأمريكية تحاصر إيران وتمنعها من تصدير النفط، وذلك يحد من إمكانية دعم إيران للميليشيات العراقية ".

