متحدث الرئاسة: إنشاء أماكن رياضية جديدة وعودة الساحات الشعبية

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس اليوم برئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ومحمد أمين نصر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، وممثلي شركة مجموعة المهندسين الاستشاريين شهد عرض تصورات خاصة بإنشاء مجتمعات صغيرة نسبيا على المساحة، ولكنها مكتملة الأركان وتضم عناصر متكاملة من الخدمات.



وأضاف راضى، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج « الحياة فى مصر » الذى يذاع على قناة « الحياة » أن اللقاء كان يهدف لتخصيص مساحة أرض وإنشاء مدارس ودور عبادة ونادي رياضى ومجمع طبى في جميع محافظات الجمهورية، كما شهد الاجتماع نواحى أخرى تم بحثها مثل تطوير الساحات الشعبية.



وأشار متحدث رئاسة الجمهورية إلى أن الساحة الشعبية موجودة فى كل محافظة وسيكون بها ممارسة رياضة وبها نشاطات اجتماعية ومراكز خدمات اجتماعية وهذا مشروع جار تطويره لخدمة المواطنين وكلها عناصر تدخل فى تطوير المنظومة الرياضية.