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كأس العالم

قائد منتخب بلجيكا: سنكون أفضل في غضون عامين

السبت 14/يوليه/2018 - 10:34 م
صدى البلد
أ ش أ
قال قائد منتخب بلجيكا إيدين هازارد، إنه فخور باللاعبين بعد احتلال المركز الثالث في نهائيات كأس العالم بروسيا، بالفوز على إنجلترا بهدفين نظيفين.

وأضاف هازارد - في تصريحات صحفية عقب المباراة - "لقد صنعنا قصتنا، لأن هذه هي المرة الأولى التي تنهي فيها بلجيكا كأس العالم في المركز الثالث".

وأردف "أنا فخور جدًا باللاعبين، نحن سعداء باللعب لهذا الفريق"، وتابع "أعتقد أننا سنكون أفضل في غضون عامين، ما زلنا نشعر بالحزن لخسارة نصف النهائي، لكننا كنا جيدين بما يكفي للفوز بهذه المباراة".

واختتم "المهم هو النظر للمستقبل الآن، آمل أن يكون أفضل من اليوم، من الجيد دائمًا اللعب أمام الأصدقاء والزملاء من النادي، ولكن أهم شيء هو الفوز".

وتُوج الشياطين الحمر بالميدالية البرونزية لمونديال روسيا، بعد فوزهم على المنتخب الإنجليزي بثنائية نظيفة.

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