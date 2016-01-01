قوات العراق تفرض حظر تجوال بالنجف.. ومتظاهرون يقتحمون كربلاء

فرضت القوات الأمنية العراقية حظرا على التجوال في النجف.



وأوردت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر أمني - لم تمسه - القول إن قرار فرض الحظر جاء بعد تجدد التظاهرات في المحافظة.



يأتي ذلك فيما قالت مصادر عراقية إن متظاهرون يقتحمون مبنى محافظة كربلاء.



وتجوب تظاهرات في بعض المدن العراقية، منها كربلاء والناصرية والنجف وميسان وبابل والبصرة ، احتجاجا على سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء، فضلا عن إنهاء البطالة بتوفير فرص عمل لأبنائها .