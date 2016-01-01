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أخبار العالم

قوات العراق تفرض حظر تجوال بالنجف.. ومتظاهرون يقتحمون كربلاء

السبت 14/يوليه/2018 - 10:37 م
قوات العراق تفرض
قوات العراق تفرض حظر تجوال بالنجف
أ ش أ
فرضت القوات الأمنية العراقية حظرا على التجوال في النجف.

وأوردت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر أمني - لم تمسه - القول إن قرار فرض الحظر جاء بعد تجدد التظاهرات في المحافظة.

يأتي ذلك فيما قالت مصادر عراقية إن متظاهرون يقتحمون مبنى محافظة كربلاء.

وتجوب تظاهرات في بعض المدن العراقية، منها كربلاء والناصرية والنجف وميسان وبابل والبصرة ، احتجاجا على سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء، فضلا عن إنهاء البطالة بتوفير فرص عمل لأبنائها .

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