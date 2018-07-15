تعزيزا للبنية التحتية والاستقرار المجتمعي.. الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مناطق خدمية بمختلف المحافظات.. ونواب البرلمان: يعزز من قيمة بناء الإنسان.. ويؤيد ما جاء ببرنامج الحكومة

أبو حامد: إنشاء المناطق الخدمية يؤيد ما جاء ببرنامج الحكومة

نائب: المناطق الخدمية تجذب السكان المدن الجديدة برلماني عن إنشاء مناطق الخدمية: تدل على وعي القيادة باحتياجات المواطن



لم تتوقف الحكومة عند إنشاء المدن السكنية فحسب، بل تعدتها إلى إنشاء مناطق خدمية متكاملة بمختلف المحافظات -بأمر من الرئيس السيسي- بسعة 60 فدانا للواحدة، على أن تضم كلا منها ناديًا رياضيًا، ودور عبادة، ومدرسة، ومجمعًا طبيًا، ومركزًا تجاريًا وترفيهيًا، ومجمعًا للخدمات الإدارية والحكومية، على نحو يوفر التكامل بين هذه المنشآت وإتاحة استخدام مرافقها في أكثر من نشاط مشترك.

جاء ذلك على لسان السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية.. الأمر الذي تبعه ترحيب وتأييد أعضاء مجلس النواب، قائلين: فيه ترسيخ لمبدأ بناء الإنسان، ومؤيدا ما جاء فى برنامج الحكومة، فضلا عن جذبه عدد كبير من السكان فى المدن الجديدة، وإحداث استقرار مجتمعي.أشاد النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب وائتلاف دعم مصر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مناطق خدمية متكاملة بالمحافظات، مشيرا إلى أنها تؤكد ما جاء فى برنامج الحكومة من العمل على تحسين الخدمات التى تمس حياة المواطن، من منطلق فكرة بناء الإنسان بتسهيل الخدمات الصحية والتعليمية عليه، وتوفير أماكن للترفيه.وشدد "أبو حامد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" على ضرورة أن يشمل التطوير المناطق السكنية القديمة، التى تعاني من تدنى الخدمات، حيث أن تركيز التطوير على المدن الجديدة لن يشعر على إثره المواطن بتحسن ملحوظ، فغالبية تلك المدن لم تسكن بعد، على حد قوله.وأوضح عضو مجلس النواب أن ضم المناطق الخدمية، التى أعلن عنها الرئيس، مجمعا للخدمات الإدارية والحكومية، له جوانب إيجابية عدة، منها عدم تشتت المواطنون بين المنشآت الحكومية لبعدها، وتوفير مشقة التنقل خاصة على كبار السن، فضلا عن تقليل ازدحام الطرق بتركز الخدمات الحكومية بمنطقة معينة.وأكد النائب أنه إذا ما تواكبت إنشاء هذه المدن الخدمية، مع تحسين الخدمات التى تمس حياة المواطن بشكل يومي، سيكون لها إنعكاس جيد عند المواطنين، فمع تكرار حوادث القطارات، ومشاكل المستشفيات، وتريد الخدمات العامة، فلن يشعر المواطن بأي تحسن.وقال النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب، إن إنشاء مناطق خدمية متكاملة بالمدن الجديدة، يأتى فى إطار ما نص عليه قانون الاستثمار، الذي أقر بأن تكون جميع الخدمات الحكومية فى منطقة واحدة، حتى لا يجد المواطن نفسه أمام مسيرة من العناء لقضاء مصلحته الحكومية، مثلما هو منتشر الآن.وأشاد "حجازى" فى تصريحات خاصة، بإنشاء المناطق الخدمية فى المدن الجديدة ودورها فى جذب السكان لتلك المدن، حتى لا نجد أنفسنا أمام مجتمع عمراني خالى من الخدمات، خاصة بمفهومها الميسر، الذي ليس فيه تشتت للمواطن.وتحفظ عضو مجلس النواب على دخول القطاع الخاص ومشاركته فى إنشاء هذه المناطق الخدمية، إذ سيساهم فى ارتفاع أسعار تلك المناطق بشكل كبير.وأشار النائب إلى أن تمويل المناطق الخدمية الجديدة، التى أعلن عنها الرئيس السيسي، ستأخذ من نسبة شراء السكان لها، أي أن المواطن هو من سيتحمل بنفسه تكلفة إنشاء هذه المناطق الخدمية، على حد ذكره.واختتم النائب علاء والى، عضو البرلمان، بقوله: إن إنشاء مدينة خدمية متكاملة يعكس مدى وعي الإدارة السياسية باحتياجات المواطنين وما يعانون منه من مشاكل، مشيرا إلى أنها تدعم من مسألة الاستقرار المجتمعي بشكل أكبر.وأضاف "والي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بأن الدولة تنتهج طريق المدن الخدمية وتركيز الخدمات فى مكان واحد، حتى لا يكون هناك مشقة على المواطنين، وهذا يتضح فى العاصمة الإدارية الجديدة، إذ ستكون جميع الوزارات والمنشآت الإدارية بها.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مساحة 60 فدانا كافية لإنشاء منطقة خدمية بالمحافظات، لاسيما التي تعاني من عدم وجود ظهير صحراوي بها، وبالتالى ستكون المدينة بمثابة نافذة لها لإقامة منشآت لا تستطيع إقامتها.