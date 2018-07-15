ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني: قتل ثلاثة متشددين قرب الحدود مع العراق

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:02 ص
الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني
رويترز
نقلت وسائل إعلام رسمية عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه قتل ثلاثة متشددين في عملية أمنية نفذها اليوم السبت في غرب البلاد قرب الحدود مع العراق.

وقال الحرس الثوري في بيان نشرته وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن "إرهابيين مناهضين للثورة" خططوا لهجمات تخريبية بعد عبور الحدود إلى داخل إيران في منطقة كرمانشاه.

ولم يذكر البيان هوية المتشددين. وتنشط جماعات كردية مسلحة مقرها شمال العراق في المناطق الحدودية.

وقال البيان إن متطوعا محليا كان يقاتل في صف الحرس الثوري قتل أيضا فيما أصيب متشدد رابع وإن السلطات ضبطت أسلحة وذخيرة ومعدات خلال العملية الأمنية.

ولا تخضع الحدود بين إيران والعراق لرقابة محكمة وليس هناك تنسيق يذكر بين قوات الأمن من البلدين.

وقال الحرس الثوري الشهر الماضي إنه قتل تسعة متشددين خلال عملية أمنية في منطقة حدودية تقع على بعد أكثر من 300 كيلومتر إلى الشمال.

وفي 2017 شن متشددون من تنظيم الدولة الإسلامية هجمات منسقة على مبنى البرلمان في طهران وعلى ضريح قائد الثورة الإيرانية آية الله روح الله الخميني جنوبي العاصمة مما أسفر عن مقتل 18 شخصًا.

ترشيحاتنا

صندوق النقد الدولي: خطة الإصلاح الاقتصادي المصرية مبشرة

انتبه.. اللانشون يزيد الوزن ويصيبك بالزهايمر المبكر

المرور: افتتاح نفق النهضة ينهي مشاكل الزحام بمحيط جامعة القاهرة

السفارة السعودية تكشف عن أكثر دول يدعمها مركز الملك سلمان

مرتضى منصور يفتح النار على فرج عامر

في ذكرى ميلاده.. سراج منير هجر الطب بسبب الفن

محمد حسن رسميا في الزمالك لـ5 مواسم

ضعي الحليب على وجهك طوال الصيف.. واكتشفي ماذا سيحدث لبشرتك

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الثانوية الأزهرية

حكومة فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال على غزة

تعرف على رسالة مرتضى منصور لـ مصطفى فتحي

لعشاق الحواوشي.. تعرفي على طريقة تحضيره فى الفرن والطاسة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجموعة أزياء راقية من توقيع المصممة نغم منير.. صور

شاهد.. أجمل إطلالات منى هلا وزوجها الأمريكى بعد إسلامه

مجموعة أزياء أنيقة ومثيرة بتوقيع المصمم عمرو البنا.. صور

٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور

موديلات كاجول في مجموعة أزياء سها المنشاوي.. صور

فيديو

انتبه.. اللانشون يزيد الوزن ويصيبك بالزهايمر المبكر
لعشاق الحواوشي.. تعرفي على طريقة تحضيره فى الفرن والطاسة
بأقل التكاليف.. حضري معجنات حادقة بالجبنة بمذاق لا يقاوم
فيديو جراف..مشوار منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم
وفرى فى النقدية وحضري لأطفالك برجر سمك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟