حكومة فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال على غزة

طالبت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة .



وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي مساء اليوم السبت:" إن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله تجري اتصالات مكثفة مع كافة الجهات الإقليمية والدولية، من أجل ضمان وقف العدوان" .



وشدد المحمود على أن سلطات الاحتلال تعمل طوال الوقت على الدفع بالأوضاع الى مزيد من التصعيد وملاحقة المواطنين العزل وإراقة دماء المتظاهرين السلميين واستهداف الأطباء والممرضين والمسعفين والصحفيين، في ظل تشديد الحصار الجائر المفروض منذ 11 عاما على أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.



وجدد مطالبته دول العالم بتحرك استثنائي فوري وعاجل لوقف التصعيد الخطير وحقن دماء الأبرياء والعمل، من أجل استعادة آمال تحقيق السلام في الأرض الفلسطينية والمنطقة والعالم، وهو ما يسعى إليه الشعب العربي الفلسطيني وقيادته" .



من ناحية أخري ، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن قتل إسرائيل للطفلين أمير النمرة (15 عاما)، ولؤي كحيل (16 عاما) مساء اليوم السبت، يعبر عن إرهاب إسرائيلي منظم، وجريمة بشعة بحق الإنسانية والطفولة التي خرجت بحثا عن الأمل والحرية في ربوع الوطن المثقل بالجراح والحواجز والأسلاك الشائكة الإسرائيلية".



وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة أسامه القواسمي، في بيان صحفي، :"إن دماء شهدائنا لن تذهب هدرا، وأن ثمن دماء أطفالنا غالٍ وعزيز، ولن يساويه إلا الحرية والاستقلال والاستمرار في النضال ومقاومة الاحتلال حتى زواله، مؤكدا أن الاحتلال إلى زوال وأن فجر الحرية قادم لا محالة".



وشدد القواسمي على ضرورة انخراط كافة شرائح الشعب الفلسطيني في المقاومة الشعبية الواسعة والمستمرة في كافة مناطق التماس.



وتحدث محمد النمرة والدة الشهيد أمير الذي ارتقى جراء قصف إسرائيلي لمبنى الكتيبة غرب مدينة غزة، عن لحظات تلقيه نبأ إصابة واستشهاد نجله ، مؤكدا أن أمير ذهب إلى "منتزه الكتيبة" برفقة أصدقائه كي يلعبوا ويتناولوا الطعام معا هناك، وفجأة حدث قصف إسرائيلي، موضحا أنه شاهد صوره عبر التلفاز فتوجه إلى المستشفى، ثم أُبلغ من الأطباء باستشهاده.



وشن الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم السبت، سلسلة غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فيما ردت المقاومة برشقات صاروخية على مستوطنات الاحتلال المحاذية للقطاع.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن استشهاد الطفلين أمير النمرة 15 عاما، ولؤي كحيل 16 عاما؛ جراء قصف اسرائيلي استهداف مبنى الكتيبة غرب مدينة غزة بأكثر من 5 صواريخ من طراز اف.16، فيما أشارت إلى وجود 25 إصابة بجراح مختلفة بغارات اليوم منذ ساعات الصباح.

