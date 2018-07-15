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أخبار العالم

الإمارات تتعهد باستثمار 10 مليارات دولار في جنوب أفريقيا

الأحد 15/يوليه/2018 - 08:58 ص
صدى البلد
رويترز
قالت رئاسة جنوب أفريقيا اليوم السبت إن دولة الإمارات تعهدت باستثمار عشرة مليارات دولار في اقتصاد البلاد، بما في ذلك قطاعي السياحة والتعدين.

وتعهدت السعودية بمبلغ مماثل مع التركيز على قطاع الطاقة خلال زيارة إلى الشرق الأوسط قام بها رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا الذي وضع هدفا طموحا لجذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار لتحقيق الانطلاقة للاقتصاد المعتل.

وقالت الرئاسة في بيان بعد أن زار رامافوسا دولة الإمارات أمس الجمعة "دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت عن خطط لاستثمار عشرة مليارات دولار في قطاعات أساسية في اقتصاد جنوب أفريقيا مثل السياحة والتعدين وغيرهما لدعم التنمية المستدامة للبلاد".

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