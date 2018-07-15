القضاء على 3 إرهابيين وإصابة شرطيين في عملية أمنية بإندونيسيا

تمكنت شرطة مكافحة الإرهاب في إندونيسيا اليوم السبت من القضاء على ثلاثة عناصر إرهابية خلال عملية أمنية أُصيب خلالها شرطيان في جزية /جاوا/ الإندونيسية.





ورجَّح المتحدث باسم الشرطة في بيان -أوردته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية- أن العناصر الثلاث هم أعضاء في جماعة "أنصار الدولة" الإرهابية بإندونيسيا ، مشيرًا إلى أنه تم ضبط أربعة من الأسلحة البيضاء ومسدس تابع لهذه العناصر.





وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدرجت هذه الجماعة المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي على قوائم الإرهاب.



