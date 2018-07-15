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أخبار العالم

القضاء على 3 إرهابيين وإصابة شرطيين في عملية أمنية بإندونيسيا

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:08 ص
صدى البلد
أ ش أ
تمكنت شرطة مكافحة الإرهاب في إندونيسيا اليوم السبت من القضاء على ثلاثة عناصر إرهابية خلال عملية أمنية أُصيب خلالها شرطيان في جزية /جاوا/ الإندونيسية. 

ورجَّح المتحدث باسم الشرطة في بيان -أوردته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية- أن العناصر الثلاث هم أعضاء في جماعة "أنصار الدولة" الإرهابية بإندونيسيا ، مشيرًا إلى أنه تم ضبط أربعة من الأسلحة البيضاء ومسدس تابع لهذه العناصر. 

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدرجت هذه الجماعة المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي على قوائم الإرهاب. 

ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أن إندونيسيا -الواقعة جنوب شرق القارة الآسيوية ويعد غالبية سكانها من المسلمين- قد واجهت زيادة خلال السنوات الأخيرة في عدد الإرهابيين المحليين ، إذ شهدت مدينة /سورابايا/ الإندونيسية في شهر مايو الماضي أكثر الهجمات دموية منذ أكثر من عشر سنوات والتي أسفرت عن مصرع نحو 30 شخصًا من جراء تفجيرات انتحارية. 

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