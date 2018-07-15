قائد الجيش الباكستاني يزور مدينة كويته

أعلنت لجنة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني في بيان لها أن الجنرال قمر جاويد باجوا، قائد الجيش، زار مدينة كويته أمس "السبت" التي شهدت أول أمس انفجارًا استهدف تجمعًا انتخابيًا أودى بحياة 132 شخصا على الأقل جنوب غربي البلاد.



وذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية أن باجوا حضر مراسم جنازة مرشح حزب عوامي المنتمي لبلوشستان "نواب زاده سراج ريساني" الذي كان من بين قتلى الانفجار والتقى بأسرته.



وأورد البيان أن باجوا عبّر خلال ذلك عن عميق تعاطفه مع أسر الضحايا. ونعى باجوا وفاة ريساني قائلًا: "إنهم فقدوا وطنيًا شجاعًا سيُذكر لاحقًا بمساهماته التي قدمها لباكستان".



وأضاف باجوا "مسيرتنا إلى السلام لم تصل بعد إلى مقصدها المراد منه تحقيق السلام الكامل إلا أننا نقترب بنجاح من تحقيقه".



وأشارت القناة إلى أن قائد الجيش الباكستاني قد زار المستشفى العسكري في كويته وتقصى هناك حالة المصابين.



وفي وقت سابق أمس السبت، أعلنت الحكومة الباكستانية حدادًا وطنيًا على مستوى الدولة اليوم الأحد بسبب الهجمات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا.



وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان إنه "في ظل الهجمات الإرهابية المأساوية في بشوار يوم 10 يوليو وفي موستانج وبانو يوم 13 يوليو، تعلن الحكومة الفيدرالية يوم حداد وطني في جميع أنحاء البلاد".



وأشار البيان إلى أن الأعلام سيتم تنكيسها إلى النصف، اليوم، الأحد، حدادا على القتلى.

