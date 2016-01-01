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ديني

ما أجر من يصلي وهو جالس.. أمين الفتوى يجيب..فيديو

السبت 14/يوليه/2018 - 11:27 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القيام في الصلاة ركن، والركوع ركن، وقراءة الفاتحة ركن، وفي حال عدم تحمل السجود فيسقط السجود، وأى ركن الإنسان لا يستطيع تحمله يسقط عنه.

وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية "الناس": يؤدي الميسور، ويسقط المعسور، وعلى الإنسان ألا يضيع الميسور،وفي صلاة النوافل يجوز للإنسان أن يجلس، ولكن يكون له نصف أجر القائم في صلاته.

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