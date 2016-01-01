وصفة سريعة المفعول للتخلص من المناطق الداكنة



أمزجى المكونات وقومى بتوزيعها على بشرتك بالتساوى مع التدليك برفق وترك المكونات حوالى 30 دقيقة ثم غسلها بالماء الفاتر يمكنك تطبيق الوصفة وستدهشين بالنتيجة .. تعمل تلك الوصفة على تليين البشرة وإزالة طبقات الجلد الميت.

هل تعانين من بعض المناطق الداكنة فى الكوعين والركبتين مما يشكل لك الكثير من الإزعاج يمكنك التغلب على تلك المشكلة من خلال المواظبة علي الوصفة التالية بشكل منتظم لها مفعول السحر يقدمها موقع بولد سكاى الهندى لا تترددى فى تجربتهاملعقة من زيت جوز الهند5 قطرات من الليمونملعقة زبادىملعقة سكر بنى