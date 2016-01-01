وصفة سريعة المفعول للتخلص من المناطق الداكنة

هل تعانين من بعض المناطق الداكنة فى الكوعين والركبتين مما يشكل لك الكثير من الإزعاج يمكنك التغلب على تلك المشكلة من خلال المواظبة علي الوصفة التالية بشكل منتظم لها مفعول السحر يقدمها موقع بولد سكاى الهندى لا تترددى فى تجربتها
كل ما تحتاجين ..
ملعقة من زيت جوز الهند
5 قطرات من الليمون
ملعقة زبادى
ملعقة سكر بنى
طريقة تطبيق الوصفة ..
أمزجى المكونات وقومى بتوزيعها على بشرتك بالتساوى مع التدليك برفق وترك المكونات حوالى 30 دقيقة ثم غسلها بالماء الفاتر يمكنك تطبيق الوصفة وستدهشين بالنتيجة .. تعمل تلك الوصفة على تليين البشرة وإزالة طبقات الجلد الميت.
كل ما تحتاجين ..
ملعقة من زيت جوز الهند
5 قطرات من الليمون
ملعقة زبادى
ملعقة سكر بنى
طريقة تطبيق الوصفة ..
أمزجى المكونات وقومى بتوزيعها على بشرتك بالتساوى مع التدليك برفق وترك المكونات حوالى 30 دقيقة ثم غسلها بالماء الفاتر يمكنك تطبيق الوصفة وستدهشين بالنتيجة .. تعمل تلك الوصفة على تليين البشرة وإزالة طبقات الجلد الميت.