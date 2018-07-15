محمد بن راشد: الصين والإمارات دورهما محوري في استقرار الشرق الأوسط

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ، أن ذلك جاء بمناسبة زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ المرتقبة إلى الإمارات على رأس وفد صيني كبير بهدف تعميق أواصر التعاون التجاري والثقافي والعلمي بين البلدين.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، إن زيارة الرئيس الصيني تحتفي بالعلاقة الاستراتيجية بين البلدين وتؤسس لمرحلة جديدة عنوانها التعاون المثمر والمستقبل الواعد، وتعمل علي بناء روابط اقتصادية وثقافية واستثمارية طويلة المدى مع الصين .. مشيرا إلى أن الصين عملاق اقتصادي دولي ولها ثقل سياسي عالمي ودورها مؤثر في استقرار الاقتصاد والسلام العالميين .

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة تلعبان دورا محوريا في استقرار منطقة الشرق الأوسط ومستقبلها الاقتصادي.