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مساعد وزير التموين يعتذر للمصريين على الهواء .. فيديو

السبت 14/يوليه/2018 - 11:26 م
أيمن حسام الدين،
أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية
كريـم الخـطيب - رقية محمد
اعتذر أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، للشعب المصري على الهواء قائلا «نحن غير راضين عن جودة الخدمة المقدمة للمواطن».

وقال «حسام الدين» خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج « على مسئوليتى » الذى يذاع على قناة «صدى البلد » إن الإعتراف بالمشكلة جزء كبير من الحل، ونعترف أمام الجميع ان هناك مشكلة وليس لدينا أعذار لما يحدث ونسعى الي تحسين الخدمة من خلال سلسلة من الإجراءات ونعمل 24 ساعة لرفع الخدمة المقدمة للمواطن.

وأوضح مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أن هناك 350 متطوعا بدون أجر بالوزارة لعمل تقرير لمشاكل المواطنين، لان هناك مشاكل لا يعرفونها وهم في المكاتب وهناك رصد يومي لحل المشاكل، لافتا إلى أن الدكتور علي المصيلحي يعمل الآن على إتخاذ إجراءات لتحقيق رضاء المواطن.

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