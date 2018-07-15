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كأس العالم

كأس العالم.. نجم منتخب تونس يصل ألمانيا وينضم لمعسكر الزمالك

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:02 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
وصل التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى معسكر الفريق بمدينة نورنبيرج الألمانية اليوم قادما من تونس بعد عودة منتخبها من المشاركة فى كأس العالم .
وكان في استقبال نجم منتخب تونس المشارك فى كأس العالم ، ايمن حافظ مدير الكره بالزمالك وهشام السهيلي منظم المعسكر بمدينة نورنبيرج.
وعاد النقاز بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس فى كأس العالم بروسيا مع منتخب تونس الذى ودع البطولة من الدور الاول.
ومن المقرر أن ينتظم النقاز فى تدريبات الزمالك ضمن معسكره الألماني استعدادا للموسم الجديد.

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