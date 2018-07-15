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أخبار العالم

الشرطة الإندونيسية تقتل 3 مسلحين مشتبه بهم

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:02 ص
صدى البلد
قالت الشرطة الإندونيسية إن ضباط مكافحة الإرهاب أطلقوا النار على ثلاثة مسلحين مشتبه بهم فأردوهم قتلى في مدينة يوجياكارتا بإقليم جاوة الوسطى.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية محمد إقبال إن ضباطا من وحدة النخبة أطلقوا النار على المشتبه بهم بعد أن تعرضوا لهجوم "بأسلحة بيضاء وأسلحة نارية".

وأُصيب ضابطان بجراح وضبطت الشرطة منجلين ومسدسا.

وذكر بيان إقبال أن القتلى يشتبه في أنهم أعضاء بجماعة أنصار الدولة التي تضم متعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية المدرج على قوائم المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة.

وشهد البلد الواقع في جنوب شرق آسيا ذي الأغلبية المسلمة تزايدا في نشاط الجماعات المسلحة المحلية خلال السنوات الأخيرة. وفي مايو أيار، قُتل نحو 30 شخصا في تفجير انتحاري بمدينة سورابايا، وهو الأكثر دموية في أكثر من عشر سنوات.

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