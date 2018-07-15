ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

التموين: دراسة لإضافة المواليد للبطاقات

الأحد 15/يوليه/2018 - 04:16 ص
المصيلحي
المصيلحي
محمد صبيح
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن وضع اللجنة الوزارية للعادالة الاجتماعية التابعة لرئاسة مجلس الوزارء؛ معايير وآليات لإضافة المواليد للبطاقات التموينية.

وأوضح " المصليحي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أنه فور انتهاء المناقشات مع الجهات المعنية، ستعلن الوزارة عن موعد لتلقي طلبات المواطنين لاضافة المواليد للبطاقات التموينية.

وأوضح " المصيلحي" أن وزارته تسعي لتطبيق سياسات جديدة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عبر مكاتب التموين والمديريات التابعة والتيسير عليهم وحل مشكلاتهم بسرعة، مؤكدا ان "التموين" لن تقبل بأي تجاوزات في حق المواطنين او تعطيل مصالحهم.

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: إعارة إسلام جمال لطلائع الجيش بدون مقابل

شاهد .. منة فضالى فى حفل رامى صبرى

أحمد موسى: تويتر فضح تميم وحذف مليوني متابع وهمي من حسابه

أقوى تصريح من رئيسة كرواتيا عن مباراة اليوم

كأس العالم .. بوتين يقطع وعدا سارا لمشجعي مونديال روسيا 2018

قناع فعال يخلصك من اسمرار البشرة في الصيف

في الإسكندرية.. أول محضر في البيض الصيني

مساعد وزير النقل يكشف سبب تكرار الحوادث بالبدرشين..فيديو

ليلى عز العرب: لا أستطيع الاستغناء عن السجائر وأحب سورة يوسف

احتجاجات في فنلندا قبيل استضافتها لقمة ترامب وبوتين

محمد صبحي: الفقراء أكثر المتضررين من زيادة سعر البنزين والسولار

احرص على تناول هذه الوجبة يوميا للحصول على جمال العين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور

مقارنة بين كيت وميجان بسبب إطلالات نهائي بطولة ويمبلدون

إبراهيم حجازى أول الحضور فى عزاء‎ والد زوجة شوبير..فيديو وصور

25 صورة من الكنز الأثري الجديد المكتشف في سقارة

الأولى مكرر بالثانوية الأزهرية: الرسول مثلي الأعلى

فيديو

بأقل التكاليف.. حضري معجنات حادقة بالجبنة بمذاق لا يقاوم
فيديو جراف..مشوار منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم
وفرى فى النقدية وحضري لأطفالك برجر سمك
مساعد وزير النقل يكشف سبب تكرار الحوادث بالبدرشين..فيديو
وزير النقل: زيادة تذكرة المترو لا تغطي خسائر الهيئة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟