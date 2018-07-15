التموين: دراسة لإضافة المواليد للبطاقات

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن وضع اللجنة الوزارية للعادالة الاجتماعية التابعة لرئاسة مجلس الوزارء؛ معايير وآليات لإضافة المواليد للبطاقات التموينية.



وأوضح " المصليحي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أنه فور انتهاء المناقشات مع الجهات المعنية، ستعلن الوزارة عن موعد لتلقي طلبات المواطنين لاضافة المواليد للبطاقات التموينية.



وأوضح " المصيلحي" أن وزارته تسعي لتطبيق سياسات جديدة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عبر مكاتب التموين والمديريات التابعة والتيسير عليهم وحل مشكلاتهم بسرعة، مؤكدا ان "التموين" لن تقبل بأي تجاوزات في حق المواطنين او تعطيل مصالحهم.