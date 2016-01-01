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حوادث

ضبط 4 عاطلين بـ 6 كيلو بانجو وأسلحة نارية في أسوان

السبت 14/يوليه/2018 - 11:32 م
ضبط متهم - ارشيفيه
ضبط متهم - ارشيفيه
شاذلى عبد الفتاح
نفذت الأجهزة الأمنية لمديرية أمن أسوان حملة أمنية، استهدفت البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة، لضبط الخارجين عن القانون تحت إشراف اللواء فتح الله حسنى مساعد وزير الداخلية مدير الأمن.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 6 كجم من نبات البانجو المخدر ، و500 جرام من جوهر الحشيش المخدر، بجانب ضبط أسلحة نارية وبيضاء .

وبسؤالهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار فيها، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

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