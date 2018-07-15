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أخبار العالم

أرمينيا ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى سوريا

الأحد 15/يوليه/2018 - 12:45 ص
صدى البلد
أ ش أ
وصلت شاحنة جوية روسية من طراز (إليوشن اي ال-76) إلى قاعدة حميميم في سوريا وعلى متنها حمولة 100 طن مساعدات إنسانية تتضمن غذاء وضروريات يومية قادمة من أرمينيا.
وقال المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا، إن "المركز الأرمني-الروسي للاستجابة الإنسانية قد أرسل حنطة وأرزا وحبوبا وزيوتا بناتية وضروريات يومية من أرمينيا إلى روسيا على ثلاث رحلات عبر طائرات من طراز (إليوشن اي ال-76) تابعة لوزارة الطوارئ الروسية".
وأضاف المركز، حسبما نقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء، أن "نحو 100 طن من الغذاء والضروريات تم إرسالها كمساعدات إنسانية للسوريين".
وسيتم توزيع الأغذية على السوريين المحتاجين واللاجئين العائدين إلى مدنهم وقراهم غداة تحررهم من المسلحين، بمَن فيهم المقيمون بالمناطق التي يصعب الوصول إليها.

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