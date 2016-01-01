ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزير التعليم العالى: فتح باب التنسيق للمرحلة الأولى 5 أيام

السبت 14/يوليه/2018 - 11:28 م
خالد عبدالغفار وزير
خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى
حمزة شعيب
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إنه سيتم فتح باب التنسيق للمرحلة الأولى إعتبارا من الإثنين وحتى الجمعة المقبلة، بحد أدنى 96.10% لطلاب «علمى علوم»، 93.90 لطلاب «الشعبة الهندسية».

وأضاف وزير التعليم العالى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى إم سى"،:"أن نسبة الطلاب المنتقلين من المرحلة الثانوية للمرحلة الجامعية 412 ألف طالب، لافتا إلى أن الحاصلين على أكثر من 75% في الثانوية العامة، يمثلون أكثر من 85% من الطلاب وهو عدد كبير جدا ".

وأشار إلى ان كل طالب عليه كتابة 60 رغبة، مضيفا:" يمكن تعديل الرغبات خلال مدة المرحلة الـ5 أيام".

ترشيحاتنا

مدرب كرواتيا: انتظروا حدثا سيزلزل العالم غدا فى نهائي المونديال

لواء سابق: خاطفو طفل الشروق أجروا مني الفيلا بـ 10 آلاف جنيه شهريا

مساعد وزير التموين يعتذر للمصريين على الهواء .. فيديو

نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2018 على بوابة الأزهر الشريف

محافظ الجيزة: افتتاح نفق النهضة كاملاً نهاية أكتوبر المقبل.. فيديو

وليد فواز يعلن انفصاله عن مي سليم بعد زواجهما بأيام

العثور على جثة ملاكم بريطاني واعد في جزيرة يونانية .. صور

لحظة إنقاذ رضيع فور ولادته بعد توقف قلبه.. فيديو

في الإسكندرية.. أول محضر في البيض الصيني

أب يسلم ابنته لزوجته قبل اغتياله بلحظات على يد مسلح .. فيديو

السعودية تتخذ قراراً عاجلاً بخصوص الفتاة المتحرشة في سوق عكاظ

الجمعية المصرية للنقل: مصر لم تحدث السكك الحديدية منذ 1966

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور

مقارنة بين كيت وميجان بسبب إطلالات نهائي بطولة ويمبلدون

إبراهيم حجازى أول الحضور فى عزاء‎ والد زوجة شوبير..فيديو وصور

25 صورة من الكنز الأثري الجديد المكتشف في سقارة

الأولى مكرر بالثانوية الأزهرية: الرسول مثلي الأعلى

فيديو

فيديو جراف .. سياسة أردوغان تقضي على الاقتصاد التركي
الرابع مكرر على الجمهورية أدبي: أمي ست بـ 100 راجل.. فيديو
الجمعية المصرية للنقل: العنصر البشرى أهم مشاكل السكة الحديد
الأول على الثانوية الأزهرية: أتمنى أدرس خارج مصر.. فيديو
مساعد وزير التموين يعتذر للمصريين على الهواء .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟