وزير التعليم العالى: فتح باب التنسيق للمرحلة الأولى 5 أيام

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إنه سيتم فتح باب التنسيق للمرحلة الأولى إعتبارا من الإثنين وحتى الجمعة المقبلة، بحد أدنى 96.10% لطلاب «علمى علوم»، 93.90 لطلاب «الشعبة الهندسية».



وأضاف وزير التعليم العالى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى إم سى"،:"أن نسبة الطلاب المنتقلين من المرحلة الثانوية للمرحلة الجامعية 412 ألف طالب، لافتا إلى أن الحاصلين على أكثر من 75% في الثانوية العامة، يمثلون أكثر من 85% من الطلاب وهو عدد كبير جدا ".



وأشار إلى ان كل طالب عليه كتابة 60 رغبة، مضيفا:" يمكن تعديل الرغبات خلال مدة المرحلة الـ5 أيام".



