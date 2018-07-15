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حوادث

ضبط 21 قضية تموينية متنوعة في أسوان

الأحد 15/يوليه/2018 - 12:24 ص
قضيايا تموينية -
قضيايا تموينية - ارشيفيه
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية في أسوان حملة استهدفت القضاء على الغش التجاري بمشاركة مديريتي الصحة والتموين والوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 21 قضية تموينية متنوعة من بينها 7 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و4 قضايا لعدم وجود شهادة صحية، و4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و 3 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر المقرر.

تم تحرير محاضر بهذه الوقائع، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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