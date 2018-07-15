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حوادث

ضبط 166 مخالفة مرافق في أسوان

الأحد 15/يوليه/2018 - 12:48 ص
مخالفة مرافق - ارشيفيه
مخالفة مرافق - ارشيفيه
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، تحت إشراف اللواء فتح الله حسنى مدير الأمن، حملة في مجال قضايا المرافق وفرض الانضباط بالشارع.

أسفرت الحملة عن ضبط 166 مخالفة مرافق متنوعة شملت 145 حالة لرفع إشغالات بالطريق العام، و21 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخزن مجلس المدينة.

ورسخت هذه الجهود الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

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