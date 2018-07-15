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اقتصاد

بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بالقرعة العلنية ببدر..اليوم

الأحد 15/يوليه/2018 - 05:07 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم اليوم، الأحد، البدء في وحتى يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر المقبل، تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالحى السادس بمدينة بدر للفائزين بها، وذلك بالمجاورات (1 – 2 – 4)، وهى الأراضى المخصصة بالقرعة العلنية اليدوية، التى تم إجراؤها بتاريخ 16 /11 /2017.

ونوه المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز المدينة، بأنه سيتم تسليم قطع أراضى المجاورة الأولي، من 88 : 115 غدًا، الأحد، 15 /7 /2018، والقطع من 117: 139، يوم الإثنين 16 /7 /2018، والقطع من 140 : 154، يوم الثلاثاء 17/7/2018، والقطع من 185 : 209، يوم الأربعاء 18/7/2018، والقطع من 210 : 222، يوم الأحد 22/7/2018، والقطع من 483 : 500، يوم الثلاثاء 24/7/2018، والقطع من 501 : 515، يوم الأربعاء 25/7/2018، والقطع من 516 : 530، يوم الأحد 29/7/2018، والقطع من 531 : 545، يوم الإثنين 30/7/2018، والقطع من 546 : 560، يوم الثلاثاء 31/7/2018، والقطع من 561 : 570، يوم الأربعاء 1/8/2018، والقطع من 631 : 638، يوم الأحد 5/8/2018.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر،أنه سيتم تسليم قطع أراضى المجاورة الثانية، من 60 : 74، يوم الإثنين 6/8/2018، والقطع من 75 : 81، يوم الثلاثاء 7/8/2018، والقطع من 260 : 274، يوم الأربعاء 8/8/2018، والقطع من 275 : 294، يوم الأحد 12/8/2018، والقطع 383 : 397، يوم الإثنين 13/8/2018، والقطع من 398 : 412، يوم الثلاثاء 14/8/2018، والقطع من 413 : 427، يوم الأربعاء 15/8/2018.

والقطع 428 : 442، يوم الأحد 26/8/2018، والقطع من 443 : 457، يوم الإثنين 27/8/2018، والقطع من 458 : 488، يوم الثلاثاء 28/8/2018، والقطع من 489 : 502، يوم الأربعاء 29/8/2018، والقطع من 503 : 517، يوم الأحد 2/9/2018، والقطع من 518 : 526، يوم الإثنين 3/9/2018، والقطع من 599 : 614، يوم الثلاثاء 4/9/2018، وسيتم تسليم قطع أراضى المجاورة الرابعة، من 658 : 672 يوم الأربعاء 5/9/2018.

ونوه المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، بأنه تم تخصيص الأيام من الأحد 9/9/2018 وحتي الخميس 20/9/2018، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة

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