أطفال الخير يشاركون في تنظيف حمام النحاسين بـ المعز.. صور

قال محمد أبو سريع مدير عام آثار الجمالية أن شارع المعز إستقبل اليوم السبت مجموعة من أطفال جمعيتي رسالة وصحبة الخير،وذلك في حضور د.جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية.



وكشف أبو سريع أن الزيارة جاءت بهدف تعزيز قيم حب الآثار والحفاظ عليها والإنتماء للوطن لديهم،حيث قام الأطفال باعمال نظافة رمزية لاحد اهم اثار الشارع وهو حمام النحاسين في حضور مفتشي المنطقة ورئيس حي وسط القاهرة ناصر رمضان ونائب ريس الحي احمد السرجاني ورئيس فرع هيئة النظافة والتجميل وقسم شرطة الجمالية.



وقال ابو سريع أن التجربة مهمة،كي يتعلم الأطفال منذ صغرهم حب الآثار ووجوب المحافظة عليها،مما يجعل لدينا مستقبل أجيال تمثل خط دفاع مهما ضد أي مخاطر تواجه الآثار.