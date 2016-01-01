الجمعية المصرية للنقل: العنصر البشرى أهم مشاكل السكة الحديد

قال المهندس علاء سعداوى، عضو اتحاد النقل الدولى، وأمين عام الجمعية المصرية للنقل، أن العنصر البشرى والاهمال يسببان الكثير من حوادث النقل، مشيرا إلى أنه من المفترض ان يتم تدريب وتأهيل العنصر البشرى فى معهد السكة الحديد بالاسكندرية.



وأضاف "علاء السعداوى" خلال استضافته بفضائية "أون لايف" أن العامل البشرى غير المدرب لن يجدى نفعا خاصة فى ظل سعى الدولة لانشاء سكك حديدية بقطارات سريعة مثل قطار الاسكندرية العين السخنه الذى تصل سرعته إلى 400 كم/س .



وأكد علاء السعداوى أن المزلقانات العشوائية من أهم الاسباب إيضا فى حوادث القطارات التى حدثت الفترة الماضية، لافتا إلى وجود حوالى 4000 مزلقان يجب غلقها.



