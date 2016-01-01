سوني تطلق هاتفاً للترفيه فقط.. فيديو

تعمل شركة "سوني" اليابانية المتخصصة في الإلكترونيات، على طرح أحدث الهواتف المحمولة إكسبيريا إكس إيه 2 بلس" وخصصته "للترفيه فقط".



ويعتبر من أجهزة الفئة المتوسطة العليا ومن ضمن المميزات التي تميز الهاتف الجديد وجود معالج "سنابدراغون 630"، بالإضافة إلى أنه 64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع eMMC تصل إلى 400 جيجابايت، ومحول صوتي عالي الدقة للحصول على جودة صوت ممتازة.



ولم تعلن الشركة عن سعر هاتف "إكسبيريا إكس إيه 2 بلس" الجديد، ولكن الهاتف الذي طرحته "سوني" في العام الماضي 2017 "إكس إيه 1" كان يصل سعره 380 دولارا أمريكيا.



و يرجح موقع "ذا فيرج" الأمريكية أن هذا الهاتف سيكون جيدًا للأشخاص الذين يهتمون بالبث ومشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، وأشارت إلى أنه غير مزود بأي إمكانيات جديدة.



