الأول على الثانوية الأزهرية: أتمنى أدرس خارج مصر.. فيديو

قال محمد حسام، الأول على الثانوية الأزهرية، إنه فوجئ بإتصال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وأخبره بالحصول على 100% فى الثانوية الإزهرية.



وأضاف الأول على الثانوية الأزهرية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى إم سى" المذاع عبر قناة "dmc"،:" أتمنى الحصول على بعثة مجانية للدراسة بالخارج".



وأشار إلى أن الثانوية الأزهرية «علمى» يشمل علوم ورياضة، مضيفا:" لم أستقر بعد على الكلية التى سألتحق بها وأفاضل بين الهندسة والطب".