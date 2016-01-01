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الأول على الثانوية الأزهرية: أتمنى أدرس خارج مصر.. فيديو

السبت 14/يوليه/2018 - 11:39 م
محمد حسام الأول على
محمد حسام الأول على الثانوية الأزهرية
حمزة شعيب
قال محمد حسام، الأول على الثانوية الأزهرية، إنه فوجئ بإتصال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وأخبره بالحصول على 100% فى الثانوية الإزهرية.

وأضاف الأول على الثانوية الأزهرية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى إم سى" المذاع عبر قناة "dmc"،:" أتمنى الحصول على بعثة مجانية للدراسة بالخارج".

وأشار إلى أن الثانوية الأزهرية «علمى» يشمل علوم ورياضة، مضيفا:" لم أستقر بعد على الكلية التى سألتحق بها وأفاضل بين الهندسة والطب".

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