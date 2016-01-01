هكذا احتفل زياد برجى بنجاح أغنية شو حلو

احتفل المطرب اللبنانى زياد برجى عبر حسابه الرسمى على موقع 'تويتر' بوصول اغنيتة الجديدة 'شو حلو' إلى 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.



ووجه برجى رسالة شكر لجمهوره مشيرا إلى أن الجمهور هو سبب نجاح الأغنية، وغرد برجى قائلا "‏شكرًا لكل من ساهم في هذا النجاح وخاصةً الجمهور. ‎#شو_حلو "



واحيا برجى حفلا غنائيا بمصر وعبر عن سعادته بالحفل واستقبال الجمهور له مشيرا إلى تحضيره لأغنية باللهجة المصرية .