بوتين يوجه رسالة إلى رئيس الفيفا مع نهاية مونديال روسيا 2018

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال مشاركته في أمسية احتفالية بالمسرح الكبير في موسكو رسالة إلى رئيس الفيفا، جاني إنفانتينو، بمناسبة نهاية كأس العالم 2018 الذي استضافته روسيا.



وعبر بوتين عن شكره لإنفانتينو على الثقة التي وضعها الأخير في روسيا عند تنظيم بطولة كأس العالم في روسيا، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.



وأضاف بوتين: "أريد مرة أخرى أن اشكر جميع من اتخذوا قرار تنظيم كأس العالم في روسيا وبالأخص السيد إنفانتينو على إمكانية استضافة مثل هذا الحدث الفخم".



وتابع بوتين لرئيس الفيفا: "أشكرك على الثقة التي آمل أن نكون قد بررناها، وعلى الدعم الذي قُدم لنا خلال التحضير وبشكل رئيسي على ثقتك في روسيا كدولة حيث يتم الالتزام بالكلمة واحترام الشركاء".



وأكد بوتين أنه على الرغم من انتهاء بطولة كأس العالم، إلا أن روسيا ستكون سعيدة دائمًا برؤية الاصدقاء القدامى والجدد.



ووجه إنفانتينو خلال كلمته شكره إلى الروس والمتطوعين والمنظمين للبطولة، كما توجه بشكر شخصي إلى بوتين على تنفيذ جميع وعوده، مضيفًا: "روسيا أصبحت دولة معاصرة لكرة القدم".



وأردف إنفانتينو: "تلك البطولة ليست فقط أعظم حدث على الكوكب. هذه البطولة أصبحت الأفضل في التاريخ، لذلك أريد أن أشكرك (بوتين) بكل صدق".



ورد بوتين على كلمات إنفانتينو باللغة الإنجليزية قائلًا: "شكرا لك سيدي الرئيس على كلماتك الودودة".