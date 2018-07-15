المستشار خفاجى : «الطيران المدني» يخضع لـ«أحكام شيكاغو»

أكد المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أن نشاط الطيران المدني الدولي يخضع لأحكام إتفاقية شيكاغو 1944، وذلك لان النقل الجوي الدولي، أضحى في العصر الحديث يتسم بالسلامة والأمن .



وأضاف خفاجي، أنه بموجب اتفاقية شيكاغو 1944، تقوم منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بحسبانها منظمة متخصصة تتبع الأمم المتحدة، بوضع الحد الأدنى من القواعد القياسية، وأساليب العمل الموصى بها للطيران المدني الدولي، وهذه القواعد يحتويها تسعة عشر ملحقًا لاتفاقية شيكاغو، مع الاعتراف بسلطان كل دولة على حدة في تنظيم نشاط الطيران المدني فيها، ومن ثم صار تأمين سلامة وأمن الطيران المدنى، أحد الأهداف الإستراتيجية لمنظمة الطيران المدنى الدولى، ومواجهة التدخل غير المشروع الذى يشكل تهديدًا لسلامة الطيران المدنى.



وأشار خفاجي، إلى أنه على سبيل المثال لا الحصر، بقصر اختصاص عمل منظمة الطيران المدنى على النواحى الفنية والسلامة الأمنية، فإن التاريخ الذى يرصد يسجل للجمعية العمومية للإيكاو، أنها عقدت دورة استثنائية في يونيو 1970، على إثر الزيادة الخطيرة في جرائم العنف التي عرّضت سلامة الطيران المدني للخطر في أواخر الستينات من القرن الماضى.

