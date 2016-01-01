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ديني

جامعة الأزهر توضح حقيقة تطبيق الكتاب الإلكترونى

السبت 14/يوليه/2018 - 11:46 م
صدى البلد
محمد شحتة
أعلن المركز الإعلامى بجامعة الأزهر عدم صحة ما نشرته ببعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تطبيق الكتاب الإلكتروني على طلاب الجامعة .

وأوضح أنه جار العمل على أن يكون هناك كتاب موحد يدرس على جميع الأقسام المناظرة فى مختلف كليات الجامعة ، ضمانا للحيادية وتكافؤ الفرص ، إضافة لظهور الكتاب الجامعى بشكل يعبرعن تعاون وتكامل أكثر من استاذ فى إعداده ومراجعته.

وأضاف أن مجلس الجامعة اتخذ قرارا بإعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول وذلك بداية من العام الجامعى ( 2018 – 2019 )، أن صفحتة الرسميه وصفحة جامعة الأزهر على هى الصفحات المعتمدة فقط، لافتا إلى أن الأخبار التى يتم نشرها من خلال صفحات وهمية أخرى ، لا صحة لها من الأساس ولا يعتد بها .

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