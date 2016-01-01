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أخبار العالم

مستشار ترامب يعترف: أنا المقصود في لائحة اتهام التخابر مع روسيا

السبت 14/يوليه/2018 - 11:44 م
روجر ستون مستشار
روجر ستون مستشار ترامب السابق
رحيم يسري
اعترف السياسي الأمريكي البارز روجر ستون المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره السابق، أنه من المحتمل أن يكون هو المقصود في لائحة الاتهام الجديدة التي أصدرها المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر وتفيد بأن 12 مسئولًا في المخابرات الروسية متورطون في التدخل في الانتخابات الأمريكية لمساعدة ترامب، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأضاف ستون أن هذه الوثائق لم تقدم أي دليل على التواطؤ والتعاون مع المخابرات الروسية في التدخل في الانتخابات الأمريكية، وكان ستون قد نفى ذلك من قبل، لكنه عاد ليشير إلى أنه الشخص المقصود في لائحة اتهام مولر بعد نشر عدد من الرسائل بين شخص مقرب من ترامب وحساب مجهول يعمل لصالح الروس.

وتشير وثيقة مولر إلى قيام المخابرات الروسية بهجمات لقرصنة أجهزة الحاسب الآلي لعدد من الديمقراطيين الأمريكيين خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي استهدفوا فيها مكافحة منافسة ترامب، هيلاري كلينتون، واتهم مولر 12 مسؤولا روسيا بالتورط في ذلك، ولم تشير الوثيقة إلى اتهام أمريكيين في الواقعة.

ويتهم مولر في وثيقته أحد المقربين من ترامب وعلى اتصال منتظم بحملة ترامب الرئاسية، بأنه تبادل رسائل البريد الإلكتروني مع حساب "Guccifer 2.0" وهو رقم يخص مجموعة من الاستخبارات العسكرية الروسية، لكنه لم يسمي الشخص ولم يذكر دليلا على علمه بأنه كان يتخابر مع الروس.

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