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تعليم

طريقة الحصول على الرقم السري لـ تنسيق المرحلة الأولى 2018

الأحد 15/يوليه/2018 - 08:12 ص
صدى البلد
ابراهيم الديب و مي شاهين
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء تنسيق القبول بالجامعات الحكومية، وذلك لطلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16/7/2018 وحتى يوم الجمعة الموافق 20/ 7/ 2018، بحد أدنى للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% فأكثر، والشعبة الهندسية 385 درجة فأكثر، أي بنسبة 93.90% فأكثر، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% فأكثر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي، www.Tansik.Egypt.gov.eg موقع تنسيق الجامعات، وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق، كما سيتم تقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام وذلك وفقا لشرائح المجموع اليومية.

وأوضح البيان كيفية الحصول على الرقم السري، وذلك من خلال استمارة النجاح التى تسلمها الطالب من المدرسة والمكتوب بالمكان الموضح بالشكل.

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