محافظ بورسعيد يشهد نهائي بطولة الجمهورية للكرة الشاطئية

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نهائي بطولة الجمهورية للكرة الشاطئية لعام 2018 ( بطولة الكابتن احمد الجيزي ) والتي أقيمت على شاطئ بورسعيد بين فريقي الشرقية للدخان وهيئة قناة السويس والتي انتهت بفوز فريق الشرقية للدخان بكأس البطولة .



وشارك في البطولة 26 فريق رجال من 24 نادي و18 فريق سيدات من 16 نادي وبحضور المهندس خالد ناصف رئيس الاتحاد وكابتن احمد عبد الدايم المدير التنفيذي والدكتور علي ابو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس طلعت الطوبشي رئيس منطقة بورسعيد للكرة الطائرة والمهندس عماد البرشة نائب رئيس منطقة بورسعيد للكرة الطائرة .



ورحب محافظ بورسعيد، بجميع المشاركين بالبطولة مبديا سعادته علي تواجدهم على ارض بورسعيد وانه لشرف للمحافظة ان تستقبل مثل هذه البطولات الرياضية وانها تبدي استعدادها لاستقبال اي حدث او دورات رياضية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، لاسيما بأنها تمتلك بنية رياضية علي اعلي مستوي خاصة المدينة الرياضية.



واكد الغضبان، علي حرصه الدائم على متابعة كافة الأنشطة الرياضية التي تقام علي ارض المحافظة ايمانا بان الرياضة تلعب دورا كبيرا في تشكيل شخصية الانسان وتؤثر تأثيرا ايجابيا في تشكيل سلوكه.



وقدم المحافظ الشكر الي اتحاد الطائرة ومنطقة بورسعيد على مجهوداتهم الكبيرة في تنظيم تلك الفعالية الرياضية ببورسعيد وخروجها بصورة مشرفة.



وقام المحافظ، ورئيس الاتحاد بتسليم الميداليات للفرق الفائزة وكاس البطولة متمنيا لهم مزيد من النجاح والتفوق.