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تعليم

تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة.. 13 خطوة لتسجيل الرغبات

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:00 ص
صدى البلد
ابراهيم الديب و مي شاهين
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء تنسيق القبول بالجامعات الحكومية وذلك لطلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، وحتى يوم الجمعة الموافق 20/ 7/ 2018، بحد أدنى للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% فأكثر، والشعبة الهندسية 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% فأكثر.

أعلنت وزارة التعليم الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع الحكومة الإلكترونية كالآتي:

• الدخول إلى موقع الحكومة الإلكترونية المحدد.

• إدخال الرقم السري الخاص بك طبقا لمرحلتك وفي اليوم المحدد لمجموع درجاتك إذا كان الدخول عن طريق معامل الحاسبات بالجامعات.

• إدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:
- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

- يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

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