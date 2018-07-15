تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة.. 13 خطوة لتسجيل الرغبات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء تنسيق القبول بالجامعات الحكومية وذلك لطلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، وحتى يوم الجمعة الموافق 20/ 7/ 2018، بحد أدنى للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% فأكثر، والشعبة الهندسية 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% فأكثر.





أعلنت وزارة التعليم الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع الحكومة الإلكترونية كالآتي:





• الدخول إلى موقع الحكومة الإلكترونية المحدد.





• إدخال الرقم السري الخاص بك طبقا لمرحلتك وفي اليوم المحدد لمجموع درجاتك إذا كان الدخول عن طريق معامل الحاسبات بالجامعات.





• إدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.





- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.





- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.





- وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.





- يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.





- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.





- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.





- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.





- يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.



