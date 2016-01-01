الشاطر وسليمان وعبد الحليم في عزاء والد زوجة شوبير ..صور

حرص كل من، هشام حنفي، وليد صلاح الدين، وياسر ايوب، وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، واسلام الشاطر، وطارق يحيى، وابراهيم المنيسي، وخالد توحيد، وابراهيم عبد الجواد، والفنان محمد ابو داوود، وعبد الحليم على، واحمد صالح، وخالد لطيف، على تقديم واجب العزاء في سلامة مصطفى سلامة والد زوجة الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخبنا الوطنى الأسبق، بمسجد عمر مكرم بالتحرير.





وكان الراحل وافته المنية، مساء الخميس الماضي، وشيع جثمانه، أمس الجمعة، عقب صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، إلى مقابر العائلة.