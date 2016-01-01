ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الشاطر وسليمان وعبد الحليم في عزاء والد زوجة شوبير ..صور

السبت 14/يوليه/2018 - 11:59 م
صدى البلد
محمد بدران - صلاح مهدى
حرص كل من، هشام حنفي، وليد صلاح الدين، وياسر ايوب، وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، واسلام الشاطر، وطارق يحيى، وابراهيم المنيسي، وخالد توحيد، وابراهيم عبد الجواد، والفنان محمد ابو داوود، وعبد الحليم على، واحمد صالح، وخالد لطيف، على تقديم واجب العزاء في سلامة مصطفى سلامة والد زوجة الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخبنا الوطنى الأسبق، بمسجد عمر مكرم بالتحرير.


وكان الراحل وافته المنية، مساء الخميس الماضي، وشيع جثمانه، أمس الجمعة، عقب صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، إلى مقابر العائلة.
الشاطر وسليمان وعبد الحليم في عزاء والد زوجة شوبير ..صور
الشاطر وسليمان وعبد الحليم في عزاء والد زوجة شوبير ..صور
الشاطر وسليمان وعبد الحليم في عزاء والد زوجة شوبير ..صور
الشاطر وسليمان وعبد الحليم في عزاء والد زوجة شوبير ..صور
الشاطر وسليمان وعبد الحليم في عزاء والد زوجة شوبير ..صور
الشاطر وسليمان وعبد الحليم في عزاء والد زوجة شوبير ..صور

ترشيحاتنا

محمد صبحي: الفقراء أكثر المتضررين من زيادة سعر البنزين والسولار

تنسيق الثانوية العامة 2018..أماكن شاغرة لطلاب الثانوية في كليات الهندسة بالمرحلة الثانية

متحدث المترو: تعطل الخط الأول بمحطة الشهداء خارج عن الإرادة

أحمد موسى: الله في عون المسئول عن السكك الحديدية

مفاجأة.. محمد صلاح خارج المنافسة على جائزة الكرة الذهبية

الزمالك يصدم شيكابالا بخبر قاسٍ عن طريق "فروجه"

كورتوا يحقق رقمًا تاريخيًا مع بلجيكا

مفاجأة.. كوبر مرشح لتدريب هذا المنتخب

مصادر لـ صدى البلد: ضبط رجل و٣ سيدات في واقعة جثث المريوطية

الرئيس الفرنسي يلتقي توم كروز سرا رغم تحذيرات المقربين

ويل سميث يفضح النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا

الأولى مكرر بالثانوية الأزهرية: الرسول مثلي الأعلى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور

مقارنة بين كيت وميجان بسبب إطلالات نهائي بطولة ويمبلدون

إبراهيم حجازى أول الحضور فى عزاء‎ والد زوجة شوبير..فيديو وصور

25 صورة من الكنز الأثري الجديد المكتشف في سقارة

الأولى مكرر بالثانوية الأزهرية: الرسول مثلي الأعلى

فيديو

فيديو جراف .. سياسة أردوغان تقضي على الاقتصاد التركي
الرابع مكرر على الجمهورية أدبي: أمي ست بـ 100 راجل.. فيديو
الجمعية المصرية للنقل: العنصر البشرى أهم مشاكل السكة الحديد
الأول على الثانوية الأزهرية: أتمنى أدرس خارج مصر.. فيديو
مساعد وزير التموين يعتذر للمصريين على الهواء .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟