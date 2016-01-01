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الرابع مكرر على الجمهورية أدبي: أمي ست بـ 100 راجل.. فيديو

الأحد 15/يوليه/2018 - 12:05 ص
صدى البلد
محمد الصاحى
أعربت نبيهة عبد الفتاح والدة الطالب محمود محمد الحاصل على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية، الشعبة الأدبية، عن سعادتها البالغة بنتيجة ابنها في الشهادة الثانوية، وترتيبه بين الأوائل على مستوى الجمهورية، قائلة: "فرحتي بمحمود متتقدرش ومقدرش أعبر عنها".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي «خيري رمضان» في برنامج «مصر النهاردة» المذاع على الفضائية «الأولى»، أن زوجها والد الطالب "محمود" توفي منذ 14 عاما بمرض الفشل الكلوي، وكان يعمل وقتها موظفا بالشباب والرياضة، مشيرة إلى أنها تعمل منذ وفاة زوجها بالتجارة في بيع أنابيب الغاز لتتمكن من الإنفاق على أبنائها وتوفير احتياجاتهم، مضيفة: "كان كل هدفي ان أكون ليهم بمثابة الأم والأب".

ومن جانبه علق ابنها الطالب محمود محمد الحاصل على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية، على مسيرة والدته وكفاحها من أجل ابنائها قائلا: "امي ست بـ 100 راجل"..

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