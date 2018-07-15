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اقتصاد

تراجع الصادرات لـ56.9 مليون دولار في 4 أشهر

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:17 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
كشف حسن الشافعي، رئيس مجلس الأعمال المصري - الروماني، عن وصول حجم الصادرات المصرية إلى رومانيا نحو 56.9 مليون دولار خلال الـ 4 أشهر الأخيرة، بالرغم من تسجيلها ارتفاعا لـ89.1 مليون دولار في عام 2015.

وأضاف "الشافعي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المجلس يعتزم عقد اجتماع مرتقب لبحث زيادة التبادل التجاري بين الجانبين لزيادة الصادرات.

وكشف عن زيادة ملحوظة فى العلاقات التجارية بين الجانبين بقيمة تصل إلى 117 مليون دولار خلال العام الجاري 2018، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا بلغ 617 مليون دولار مقارنة بقيمة 500 مليون دولار العام الماضي.

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